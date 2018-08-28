روسيا تعلن إجراء “أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة” الشهر المقبل

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستجري، الشهر المقبل، ما وصفته بـ”أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة”.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “المناورات التي ستنطلق تحت اسم (فوستوك -2018) ستجرى في المناطق العسكرية الروسية الوسطى والشرقية”، حسب ما نقلت صحيفة “موسكو تايمز” المحلية.

وأضاف شويغو، في بيان، أن “المناورات ستجري بمشاركة نحو 300 ألف جندي، وأكثر من ألف طائرة عسكرية، وأسطولين من الأساطيل البحرية الروسية، وجميع وحداتها المحمولة جوًا”، موضحًا أن قوات من الصين ومنغوليا ستشارك أيضًا في تلك المناورات.

وستجري المناورات في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، وستكون الأكبر منذ تدريبات “زاباد – 81” السوفيتية عام 1981، وفق وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وقال شويغو: “ستكرر هذه المناورات بعض جوانب “زاباد 81″ لكنها ستكون أكبر في نطاقها”.

ضرورية

واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن “مثل هذه المناورات الحربية ضرورية”، على الرغم من تكلفة مثل هذه المناورات العسكرية الضخمة، في وقت تواجه فيه روسيا ضغوطًا اقتصادية.

وقال بيسكوف للصحفيين إن “أهمية قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها في الوضع الدولي الحالي، والذي يعد عدوانيًا وغير ودي تجاه بلادنا، تجعل هذه التدريبات مبررة”، وفق الأناضول.