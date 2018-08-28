ما الذي يرعب روسيا في سيناريوهات “الضربة الكيماوية الغامضة” لإدلب؟

رصدت الأوساط الإعلامية، سلسلة سريعة التتابع من الرسائل الصحفية التي بعثت بها القيادة الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعكس قلقاً بدرجة الاستنفار، تعطي الانطباع بأن مواجهة غير عادية بين واشنطن وموسكو في إدلب، شمال سوريا، باتت منظورة تحت غطاء عملية عسكرية بالوكالة، بأسلحة كيماوية أو بيولوجية.

آخر هذه الرسائل كانت صباح اليوم الثلاثاء بتسريبة عن تحشيد بحري روسي مفاجئ في المتوسط يضم عشر سفن يحمل معظمها صواريخ “كروز”، ولها علاقة مباشرة بإدلب، كما نقلت شبكة بي بي سي عن صحيفة روسية.

وفي الوقت نفسه طلبت روسيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، اليوم ، لإجراء مشاورات حول الوضع في إدلب وهو الذي وصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه ينزلق في سيناريو ضربة كيماوية مموهة.

ضربة كيماوية

موضوع الضربة في إدلب بأسلحة كيماوية أو بيولوجية، كان تحدث به الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وبحثه مع نظيره الروسي ضمن جدول الاجتماع الذي دام حوالي خمس ساعات.

كانت وجهة النظر الأمريكية هي التحذير لروسيا من ضربة قد يلجأ إليها النظام السوري الذي يستعجل استعادة منطقة إدلب لاستكمال صورة أنه يسيطر الآن على الأراضي السورية كافة، وأنه هو الذي يقرّر من يبقى في سوريا ومن يغادرها.

وكان لافتًا أن عدة تقارير إخبارية عممها الإعلام الروسي الرسمي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تحدثت عن الضربة الكيماوية في إدلب من زاوية أنها مُرجّحة لكن الذي سيقوم بها هو تنظيم جبهة تحرير سوريا، النصرة سابقاً.

تهديد روسي

وذهبت صحيفة “فزغلياد” الروسية صباح اليوم، إلى أن سيناريوهات الرعب والترعيب التي يجري تشييعها في إدلب، ومتضمنة في بعضها ضربة كيماوية، هي في حقيقتها خطة أمريكية لـ”ضرب روسيا من بوابة سوريا”.

واتجهت الصحيفة بعيداً في هذه الرسائل “المسلحة”، إلى حد عرض الخيارات الروسية المنظورة ومنها ضرب المدمرة الأمريكية “سوليفان” التي وصلت أخيراً إلى الخليج.

حديث الحرب

يشار إلى أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشرت اليوم الثلاثاء تقريرًا يتضمن سيناريوهات ما وصفته بأنه حرب كبرى في الشرق الأوسط عام 2019، توقع فيها خبيران أحدهما ضابط في الجيش الإسرائيلي أن يكون لإيران وميليشياتها في سوريا دور أساس في اشتعال هذه الحرب.