ظريف: أمريكا تشن حربًا نفسية على إيران وشركائها التجاريين

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تشن حربًا نفسية على إيران وشركائها التجاريين.

وبحسب وكالة أنباء “تسنيم”، فقد صرَّح ظريف بأن “تركيز أمريكا ينصب على شنّ حرب نفسية على إيران وشركائها التجاريين”.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى في مايو/ أيار الماضي، حيث أعاد ترامب فرض عقوبات على طهران، فيما تسعى الأطراف الأخرى في الاتفاق لإيجاد وسائل لإنقاذه.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله، إن “قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق أضر الولايات المتحدة”، مضيفا أنه “منذ أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، لم تتمكن أمريكا من تحقيق أهدافها”.

وتهدف واشنطن إلى إرغام طهران على إنهاء برنامجها النووي والتوقف عن دعم جماعات مسلحة في سوريا والعراق.

وذكر ظريف أن “الاتفاق النووي أدى أيضا إلى صراع سياسي داخل إيران”. وتابع “هناك البعض في البلاد الذين اختاروا الدخول في معركة سياسية بدلا من تمهيد الطريق لاغتنام الفرص التي قدمها الاتفاق النووي… وهذه المعركة السياسية أدت إلى اليأس وخيبة الأمل”.

وكان منتقدون للاتفاق هاجموا الرئيس حسن روحاني بعد انسحاب الولايات المتحدة، قائلين إن الاتفاق كان نوعا من الاستسلام.