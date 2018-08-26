وزيرة الخارجية الأسترالية تقدم استقالتها من حكومة موريسون

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اليوم الأحد، استقالتها من حكومة رئيس الوزراء الجديد سكوت موريسون، وذلك بعد يومين من معركة شرسة على القيادة أدت إلى إسقاط رئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

وأعلنت بيشوب، أنها ستعود للصفوف الخلفية ولم تقرر بعد ما إذا كانت ستخوض الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في أيار/مايو 2019.

ويمكن أن يكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على حكومة موريسون، التي لها أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد فقط.

وحقق موريسون فوزًا مفاجئًا في التصويت الذي أجراه حزب الأحرار الحاكم يوم الجمعة، ليحل محل ترنبول بعد فوضى سياسية في كانبيرا، استمرت أسبوعًا ومثلت ظهور سادس رئيس وزراء لأستراليا خلال أقل من عشر سنوات.