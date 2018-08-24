أستراليا.. وزير الخزانة موريسون يفوز بزعامة حزب الأحرار الحاكم ليصبح رئيسًا للوزراء

سيصبح وزير الخزانة سكوت موريسون، رئيسًا جديدًا للوزراء في استراليا، بعد أن فاز، اليوم الجمعة، في منافسة ثلاثية على زعامة حزب الأحرار الحاكم، لم يشارك فيها رئيس الوزراء الحالي مالكولم ترنبول.

وتنافس ثلاثة أشخاص على زعامة الحزب، وهم: وزير الداخلية السابق بيتر داتون، الذي خسر بفارق ضئيل أمام ترنبول، يوم الثلاثاء، في اقتراع على زعامة الحزب، وموريسون، ووزيرة الخارجية جولي بيشوب.

وحزب الأحرار هو الحزب الأكبر في ائتلاف المحافظين الحاكم، الذي سيواجه انتخابات بحلول مايو أيار 2019.

وتأتي الحكومة المؤلفة من حزب الأحرار والحزب الوطني باستمرار خلف حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.

وإذا استقال ترنبول من البرلمان، فسوف يترك الحكومة الجديدة تواجه انتخابات فرعية على مقعده في سيدني. وقد تخسر الحكومة في تلك الانتخابات أغلبيتها التي لا تزيد عن مقعد واحد.

وقال ترنبول، أمس الخميس، إنه يعتقد أن من الأفضل لرؤساء الوزراء السابقين أن يكونوا خارج البرلمان.