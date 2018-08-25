بعد انحنائها أمام بوتين.. وزيرة خارجية النمسا ترفض اتهامها بالخضوع

قالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، اليوم السبت، إن انحناءها بشدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زفافها الأسبوع الماضي، لم يكن إشارة إلى الخضوع.

يأتي ذلك بعد أن تعرضت الوزيرة النمساوية لانتقادات حادة؛ بسبب قيامها بهذه الحركة، فيما رأى بعض المحللين أن هذه “اللفتة الساذجة” ستضر بسمعة البلاد.

وأضافت كنايسل، في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة النمساوية: “تم تفسير ذلك على أنه تصرف يدل على الخضوع.. لكن من يعرفونني يعلمون أنني لا أخضع لأحد”.

وذكرت أن مثل تلك الانحناءة هي تحية تقليدية في نهاية الرقصة، وأن بوتين انحنى لها أولًا، وفق رويترز.