بوتين يستعد لزيارة السعودية

قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تعد لزيارة سيقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين للسعودية، في وقت يناسب جدول مواعيده.

تصريحات بوغدانوف تلك نقلتها، اليوم الجمعة، وكالة تاس الروسية للأنباء، دون أن تحدد تاريخ الزيارة المرتقبة.

وتعاونت روسيا والسعودية بشكل وثيق في أسواق النفط العالمية لكبح إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء بالمنظمة.

وأصبح الملك سلمان بن عبد العزيز أول عاهل سعودي يزور روسيا في أكتوبر تشرين الأول 2017 حيث التقى بوتين في الكرملين.

وفي يوليو تموز جلس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جوار بوتين في افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن بوغدانوف قوله “يجري العمل على الإعداد للزيارة، سيتحدد التوقيت وفق جدول مواعيد الرئيس”.

ولم يفصح عن الموعد المرجح للزيارة.