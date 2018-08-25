خلال محادثة وصفت بأنها “دافئة”.. ترامب يهنئ رئيس الوزراء الأسترالي الجديد

قال رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، سكوت موريسون، اليوم السبت، إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هنأه على المنصب، وذلك بعد أن تعثرت علاقة ترامب برئيس وزراء أستراليا السابق مالكوم ترنبول.

ويبدو أن ترامب أراد أن تكون بدايات العلاقة مع موريسون أفضل حالًا من سلفه، إذ كتب على تويتر يقول “أهنئ رئيس الوزراء الأسترالي الجديد سكوت موريسون.. لا توجد صداقة أفضل من الصداقة بين الولايات المتحدة وأستراليا”.

وقال ممثل لمكتب رئيس الوزراء، إن موريسون وجه الدعوة لترامب لزيارة أستراليا خلال المحادثة التي وصفها بأنها كانت “دافئة”.

ولم تكن بداية العلاقة بين ترامب وترنبول في شباط/فبراير 2017 طيبة، إذ وبخ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء السابق بسبب اتفاقية ثنائية بشأن اللاجئين قبل أن ينهي محادثة هاتفية معه على نحو مفاجئ.

ووصف ترامب اتفاق اللاجئين الذي تفاوض بشأنه ترنبول والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه “سخيف”.

وفاز موريسون على نحو مفاجئ في منافسة على زعامة حزب الأحرار ليحل محل ترنبول بعد أسبوع من الفوضى السياسية في كانبيرا، أسفرت عن تولي سادس رئيس وزراء السلطة في البلاد خلال أقل من عشر سنوات.

وسيعمل موريسون، اليوم السبت، على تشكيل حكومة جديدة، وإن كان التغيير المؤكد الوحيد حتى الآن هو تعيين غوش فرايدنبرج نائب زعيم حزب الأحرار ووزير الطاقة السابق في منصب وزير الخزانة.

ومن بين أولى المهام التي سيتعين على موريسون القيام بها مداواة حزب منقسم بشدة ويتمتع بأغلبية برلمانية هشة بفارق مقعد واحد.

واستبعد رئيس الوزراء الجديد الدعوة لانتخابات عامة مبكرة، لكنه سيواجه أول اختبار انتخابي له في انتخابات تكميلية لشغل مقعد ترنبول في سيدني.

ويمثل فوز موريسون فرصة لطي صفحة عشر سنوات من النزاع على الزعامة، لكن الانقسامات الفكرية داخل الحزب حول قضايا مثل تغير المناخ وسياسة الطاقة والهجرة وحتى العولمة لا تزال صارخة.