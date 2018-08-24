غانا تحدد موعد ومكان دفن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان

أعلن رئيس غانا نانا أكوفو-أدو،اليوم الجمعة، موعد ومكان دفن جثمان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، كوفي عنان .

وقال الرئيس الغاني لوفد من أسرة عنان:”إن كوفي سيحظى بمراسم دفن رسمية تليق بوضعه كرمز عالمي، ودبلوماسي، ورجل دولة”، مضيفًا أنه “سيُدفن في بلده غانا في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل”.

وكان عنان توفي في مستشفى بسويسرا خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

وقالت مؤسسة عنان التي تروّج للحكم الرشيد في قارة أفريقيا، ومقربون منه إن زوجته الثانية ناني، وأبناءه أما، وكوجو، ونينا، كانوا إلى جواره في أيامه الأخيرة.

يشار إلى أن عنان تولّى منصب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك لفترتين منذ العام 1997 حتى العام 2006، ثم تقاعد، وأقام في قرية سويسرية في الريف القريب من مدينة جنيف.

وحصل عنان والأمم المتحدة معًا على جائزة نوبل للسلام في 2001 بسبب جهوده لإصلاح المنظمة الدولية، وإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.