وفاة كوفي عنان

تُوفي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، كوفي عنان في سويسرا صباح اليوم السبت بعد مرض قصير، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

وقال مصدران مقرّبان من عنان لوكالة “رويترز” إنه توفي في مستشفى في بيرن بسويسرا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونعت الأمم المتحدة الراحل معتبرة أنه “رجل عظيم.”

Today we mourn the loss of a great man, a leader, and a visionary: former @UN Secretary General @KofiAnnan. A life well lived. A life worth celebrating. pic.twitter.com/3sLmy7VS2p — IOM – UN Migration (@UNmigration) August 18, 2018

وحصل عنان على جائزة نوبل للسلام تقديرًا لعمله الإنساني، وهو أول أفريقي أسود يتولّى منصب كبير الدبلوماسيين في العالم، وتولّى المنصب الأممي فترتين من العام 1997 إلى العام 2006.

ومن آخر مناصبه التي شغلها تعيينه في العام 2012 موفدًا خاصًا للأمم المتحدة، والجامعة العربية، إلى سوريا مع بداية الثورة ضد النظام السوري.

ولدى عنان ثلاثة أطفال، ووُلد هو نفسه في مدينة كوماسي غانا، وكوفي أنّان اسم مركب، حيث تعني كلمة “كوفي” يوم الجمعة وتعني كلمة “أنّان” الرابع، ويوم الجمعة هو اليوم الذي وُلد فيه، والرابع هو ترتيبه بين إخوته، وقد وضع خطة إستراتيجية لإنهاء الأزمة السورية العام 2012، ولكنّها باءت بالفشل، وقد أقرّ هو نفسه بذلك.

عنان من مواليد 8 نيسان/أبريل 1938، في كوماسي، غانا.