وفاة كوفي عنان

تُوفي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، كوفي عنان في سويسرا صباح اليوم السبت بعد مرض قصير، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

وقال مصدران مقرّبان من عنان لوكالة “رويترز” إنه توفي في مستشفى في بيرن بسويسرا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونعت الأمم المتحدة الراحل معتبرة أنه “رجل عظيم.”

