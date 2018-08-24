الحكم بحبس رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 25 عامًا

أكدت محكمة الاستئناف في سيول، اليوم الجمعة، الحكم الصادر على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غيون هي، التي أقيلت العام الماضي في إطار فضيحة فساد، ليصبح السجن 25 عامًا.

وكانت محكمة أصدرت في نيسان/ أبريل حكمًا بالسجن 24 عامًا على بارك (66 عامًا)، وهي أول امرأة تشغل منصب الرئاسة في كوريا الجنوبية. بعد إيقافها في آذار/مارس 2017 في إطار فضيحة الفساد التي كشفت العلاقات بين السلطة السياسية والمجموعات الصناعية العائلية الكبرى في البلاد. وأدت فضيحة الفساد هذه إلى تظاهرات هائلة.

ورأت محكمة الاستئناف، الجمعة، أن بارك وصديقتها شوي سون سيل “طلبتا أموالًا وامتيازات” من الشركات، وحصلتا بالترهيب على موافقة بعض هذه الشركات على توظيف أصدقاء لشوي.

وأضافت أن بارك “أجبرت مسؤولين كبارًا في شركات خاصة على الاستقالة، متجاوزة بذلك بشكل خطير الصلاحيات التي منحت لها من قبل الشعب، من أجل مخالفة حرية عمل الشركات”.

وتقاطع الرئيسة السابقة التي لم تقدم طلب استئناف للحكم الأول، جلسات المحكمة.

وتتهم النيابة بارك، بأنها استخدمت الأموال لصيانة منزلها الخاص، وتمويل محل تجاري، كانت صديقتها شوي تصنع ملابس فيه، وتقدم خدمات أخرى منها التدليك.

وطلبت النيابة الحكم بالسجن 30 عامًا على بارك واستأنفت الحكم الأول.