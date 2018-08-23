موارد بحر الصين الجنوبي تنذر باندلاع حرب متعددة الأطراف

تنذر أعمال الصين المتواصلة للتنقيب عن الموارد الطبيعية في مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، باندلاع حرب إقليمية متعددة الأطراف بين دول آسيوية في مقدمتها الصين، و الفلبين وماليزيا وبروناي.

ووجّه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، تحذيرا شديد اللهجة إلى الصين، من اندلاع حرب، بسبب النزاعات الحدودية بين البلدين والبلدان المجاورة.

وطالب الرئيس الفلبيني بكين بوقف الأعمال التي وصفها بـ”الأحادية” والمتعلقة بالتنقب عن الموارد الطبيعية لا سيما الغاز والنفط في بحر الصين والجزر المتنازع عليها بين البلدين.

وقال توتيري إن بلاده ترصد حركة السفن الصينية في المنطقة، عبر الأقمار الصناعية.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه الصين بالسيادة الكاملة على أجزاء كبيرة من البحر، تتنازع دول آسيوية على أحقيتها في أجزاء من البحر الذي يعد ممرا حيويا لتجارة دولية تقدر بترليونات الولارات سنويا، فضلا عن وفرة الموارد الطبيعية.