الفلبين: التحكم في بحر الصين الجنوبي ليس من حق بكين

وجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي انتقادًا نادرًا للصين بالقول إنه يريد أن تعيد بكين النظر في سلوكها في بحر الصين الجنوبي وإنها ليس لديها الحق في منع الطائرات والسفن الأجنبية من المرور قرب جزرها الصناعية في البحر المتنازع عليه.

وعبر دوتيرتي عن أمله في أن “تعدل” الصين من سلوكها وتتوقف عن تقييد الحركة في ذلك الممر المائي، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهة، وربما مع الولايات المتحدة.

ولدى كل من الصين وتايوان والفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي مطالب متنافسة بالسيادة على أرخبيل سبراتلي، حيث تسرع الصين في تحويل شعاب مرجانية إلى جزر صناعية، هي على ما يبدو منشآت عسكرية يصدر منها عسكريون على نحو منتظم أوامر للسفن الأجنبية بالمغادرة.

وقال دوتيرتي في خطاب في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء “عليهم أن يفكروا مجددًا لأن هذه من شأنها أن تكون بؤرة توتر يومًا ما”.

وأضاف: “إنكم لا تستطيعون إنشاء جزيرة. إنها من صنع الإنسان وتقولون إن المجال الجوي فوق هذه الجزر الصناعية ملككم. هذا خطأ لأن هذه المياه هي ما نعتبرها بحرًا دوليًا. وحق المرور الآمن مضمون”.

ويتبع دوتيرتي سياسة الجوار مع بكين أملاً في الحصول على منح وقروض واستثمارات بمليارات الدولارات، ورفض الانتقادات الموجهة إليه بأنه يرضخ للضغوط الصينية أو يتخلى عن السيادة الفلبينية.

بيد أنه بدلاً من تحميل الصين مسؤولية بناء وعسكرة الجزر في المياه المتنازع عليها، قال إن الولايات المتحدة هي المخطئة لعدم عرقلتها الإنشاء عندما بدأ.