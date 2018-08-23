أدين بتهمة الاحتيال.. ترامب يعتزم بحث العفو عن المدير السابق لحملته الانتخابية

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبحث العفو عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، الذي أدين أمس الأول الثلاثاء، بالاحتيال المصرفي والضريبي، بحسب مراسلة لشبكة “فوكس نيوز”.

وقالت المراسلة اينسلي ايرهاردت، التي أجرت مقابلة مع ترامب إن الأخير أبلغها في المقابلة التي أجريت أمس الأربعاء بأنه “سيبحث العفو عن مانافورت”، مضيفة “أعتقد أنه يشعر بالأسى لمانافورت.. كانا صديقين”.

وتبث “فوكس نيوز” مقتطفات من المقابلة مع ترامب، ومن المقرر أن تبث المقابلة بالكامل اليوم الخميس، ولم تتضمن المقتطفات لقطة لترامب يذكر فيها أنه سيبحث العفو عن مانافورت.

وأدين مانافورت، يوم الثلاثاء الماضي، بتهمتين تتعلقان بالاحتيال المصرفي وخمس تهم أخرى بالاحتيال الضريبي وتهمة بعدم الكشف عن حسابات مصرفية خارجية.