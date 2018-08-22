محامي برانسون سيقدم التماسًا للمحكمة الدستورية في تركيا

يعتزم محامي القس الأمريكي الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب، تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية سعيًا للإفراج عن موكله آندرو برانسون بعد أن رفضت محكمة أدنى درجة هذا الالتماس الأسبوع الماضي.

وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت، في تصريحات نقلتها صحيفة حريت التركية، وأكدها لرويترز: “فور تأكيد رفض المحكمة العليا كتابة سنقدم التماسًا للمحكمة الدستورية”.

وأضاف أنه بمجرد استنفاد جميع الوسائل القانونية المحلية فسيقدم الدفاع، إذا اقتضت الضرورة، التماسًا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال: “يحدونا الأمل بالنسبة للمحكمة الدستورية لكن إذا رُفض (الالتماس) هناك، فسنتجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دون تردد”.

وبحسب نسخة من حكم المحكمة، فإن المحكمة الواقعة في إزمير والتي رفضت الالتماس الأسبوع الماضي قالت إن جمع الأدلة ما زال مستمرًا، وهناك احتمال أن يفر القس من البلاد إذا قبلتْ الالتماس.