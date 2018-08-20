في أول اجتماع لحكومة عمران خان.. منع نواز شريف من السفر

قررت الحكومة الباكستانية الجديدة في أول اجتماع لها، اليوم الإثنين، منع رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، المسجون بقضايا فساد من السفر لخارج البلاد.

وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري: إنّ “منع شريف وابنته من السفر، الذي اتفق عليه في أول اجتماع لحكومة عمران خان، يأتي في إطار جهود حكومته لتقوية آليات المساءلة في البلاد”.

وأضاف تشودري للصحفيين في إسلام أباد أنّه “تقرر وضع اسمي نواز شريف وابنته على قائمة الممنوعين من السفر”.

وكانت محكمة مختصة بمكافحة الفساد أدانت شريف في تموز/ يوليو، وقضت بسجنه عشر سنوات، لكنه يطعن هو وابنته، المحكوم عليها بالسجن سبع سنوات في الاتهامات نفسها، بالحكم.

وتنفي أسرة شريف الاتهامات الموجهة لهما، وتقول إنّ “خان دمية في يد الجيش”.

يشار إلى أنّ خان لاعب الكريكت السابق، فاز في الانتخابات التي أجريت بتموز/ يوليو، بعد أن قاد حملة في المحاكم وفي الشوارع ضد شريف، قائلًا إنّه وأسرته “بددوا أموال البلاد وقاموا بغسلها في الخارج”.