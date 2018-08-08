باكستان تلغي جوازات سفر تعود لأسرة نواز شريف

أصدرت باكستان اليوم الأربعاء، قرارًا قضي بتجميد عمل جوازي سفر حسن وحسين، نجلي رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن “السلطات الباكستانية أدرجت اسمي حسن وحسين في لائحة مراقبة الخارجين من البلاد”، مضيفة أن “قرار إلغاء جوازات سفر نجلي شريف، صدر بناء على طلب مكتب المحاسبة الوطنية، بداعي ورود اسميهما في قضايا فساد”.

وألقي القبض الشهر الماضي، على شريف لدى عودته من بريطانيا، وتم زجّه في السجن ليقضي محكوميته البالغة 10 أعوام، بعد توجيه اتهامات فساد بحقه.

كما قضت محكمة باكستانية في مايو/أيار الماضي، بسجن ابنته مريم 7 أعوام، بتهم فساد متعلقة بالقضية المعروفة بـ”وثائق بنما”، في حين حُكم على زوجها محمد صفدار بالسجن مدة عام، بسبب تقديمه معلومات كاذبة للمحققين.