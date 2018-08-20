ردًا على اتهامات أمريكية.. روسيا: لن نكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء

أعلنت روسيا أنها لن تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء، وذلك في رد ضمني على اتهامات أمريكية في وقت سابق لموسكو بالسعي للحصول على قوة جديدة.

وعبّرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، عن شكوكها في سعي روسيا لامتلاك أسلحة فضائية جديدة، من بينها نظام ليزر محمول لتدمير الأقمار الصناعية في الفضاء، وإطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة يعمل بطريقة “غير معتادة”.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الإثنين، عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الدفاع الروسي قوله: إن موسكو “لا تخطط لتكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء، وتعتبر أن هذه يجب أن تكون إشارة مهمة، لا يجب أن تتجاهلها الولايات المتحدة”.