أمريكا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة

أبدت إليم دي.اس. بوبليت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، قلقًا شديدًا من سعي روسيا للحصول على أسلحة، منها نظام ليزر محمول لتدمير الأقمار الصناعية في الفضاء، فضلًا عن وضعها لجهاز مراقبة فضائي جديد في مدار حول الأرض.

وقالت بوبليت في كلمة لها، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر للأمم المتحدة عن نزع السلاح يعقد في جنيف ويبحث اتفاقية جديدة لمنع أي سباق تسلح في الفضاء الخارجي: “بالنسبة للولايات المتحدة هذا دليل آخر على أن تصرفات الروس لا تتطابق مع أقوالهم”.

وأضافت، أن سعي روسيا للحصول على قدرات فضائية “أمر مزعج؛ نظرًا لنمط السلوك الخبيث الذي تتبعه روسيا في الفترة الأخيرة”.