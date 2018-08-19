للحد من تأثير العقوبات.. مقترح إيراني بإعفاء السياح من رسوم التأشيرة

تعتزم إيران إعفاء السياح من تأشيرات الدخول إلى البلاد، في سعي منها للتخفيف من تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة التراث الثقافة والسياحة علي مونسان، خلال اجتماعه مع عدد من مدراء الفنادق “إن المقترح الذي قدمته منظمة التراث والسياحة للرئيس حسن روحاني والقاضي، بإعفاء السياح من رسوم تأشيرة الدخول، لقي دعمًا من وزارة الخارجية والشرطة”.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى “الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على قطاع السياحة، خاصة في ظل قلق بعض السياح من عدم سماح أمريكا لهم بزيارتها بعد زيارة إيران”.

ودخلت العقوبات الأمريكية الجديد ضد طهران حيز التنفيذ قبل أسبوعين، وتستهدف صناعة السيارات والفولاذ والألومنيوم وغيرها من المعادن بما في ذلك الذهب، الأمر الذي أدى إلى انسحاب العديد من الشركات الدولية من السوق الإيراني.