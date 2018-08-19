ظريف: مجموعة العمل الأمريكية الجديدة تهدف للإطاحة بالدولة الإيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن مجموعة العمل الجديدة بشأن طهران التي شكلتها الخارجية الأمريكية تهدف إلى الإطاحة بالدولة الإيرانية لكنها ستفشل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عيّن يوم الخميس برايان هوك ممثلًا خاصًا مسؤولًا عن مجموعة العمل بشأن إيران للتنسيق مع حملة الضغط التي يشنها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران.

وقال ظريف في تغريدة له: “قبل 65 عامًا أطاحت الولايات المتحدة بحكومة الدكتور مصدق الديمقراطية المنتخبة ونصبت الدكتاتورية وأخضعت الإيرانيين لمدة 25 عامًا، والآن تحلم ‘مجموعة العمل‘ بممارسة الضغط والتضليل والديماغوجية نفسها.. لن يحدث ثانية”.

وساعدت الولايات المتحدة في عام 1953 في التخطيط للإطاحة برئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق وأعادت الشاه محمد رضا بهلوي للسلطة، وأطاحت الثورة الإسلامية بالشاه عام 1979.