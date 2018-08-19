اعتقال المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، علي أكبر جوانفكر، المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بسبب عجزه عن تسديد غرامة مالية قدرها أربعة ملايين تومان (500 دولار) بعدما حكمت عليه محكمة الثورة بها في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وذكر الموقع الإخباري المناصر لتيار أحمدي نجاد “دولت بهار”، اليوم، أن السلطات الأمنية قامت باعتقال علي أكبر جوانفكر من منزله بالعاصمة طهران، مشيرًا إلى أن “مصير جوانفكر لم يعرف بعد ولا مكان احتجازه”.

ورجحت مواقع إخبارية مقربة من السلطات القضائية، أن الاعتقال جاء بعدما عجز علي أكبر جوانفكر، المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق، عن تسديد غرامة مالية قدرها 4 ملايين تومان.

وفي الـ 22 من ديسمبر/ كانون الأول 2017، قضت محكمة موظفي الدولة ضد علي أكبر جوانفكر بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة إهانة المدعي العام في طهران، ونشر الأكاذيب.

ويتعرّض فريق أحمدي نجاد للمضايقة من قبل السلطات الإيرانية بسبب مواصلة نجاد مهاجمة السلطات القضائية واتهامها بقمع المعارضين السياسيين.

واعتقلت السلطات الإيرانية في الـ 27 من يوليو/تموز العام الماضي، نائب الرئيس السابق حميد بقائي بتهمة الاختلاس والفساد المالي، وحكمت عليه محكمة الثورة بالسجن لمدة 15 عامًا.

وبعدها بأيام قامت باعتقال اسفنديار رحيم مشائي صهر ومدير مكتب أحمدي نجاد، بتهمة إهانة القضاء على خلفية الحكم على حميد بقائي بالسجن.