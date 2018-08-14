خامنئي يهاجم نجاد ويتهمه بتنفيذ “مخطط الأعداء” في إيران

قال المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، إن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد يمارس دورًا في تنفيذ “مخطط الأعداء” الذي يستهدف البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة “آفتاب بزد” المحلية، اليوم الثلاثاء.

وفسرت الصحيفة الإصلاحية، التصريحات التي أطلقها المرشد، أمس، في معرض إشارته إلى تصريحات الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، بأنها تعبر عن “تدشين مرحلة جديدة من استضعاف أحمدي نجاد”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته في صفحتها الرئيسة بعنوان “بدء مرحلة جديدة من استضعاف أحمدي نجاد”، إن وزارة الداخلية، رفضت أمس، منح ترخيص للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لتنظيم تظاهرة ضد حكومة روحاني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال خامنئي في خطاب أمس خلال اجتماعه بحشد من الإيرانيين في إشارة واضحة لأحمدي نجاد “إن مَن يطالب بإقالة الحكومة الحالية يمارس دورًا في مخطط الأعداء ضد البلد”.

وأضاف خامنئي، وهو يظهر دعمه لحكومة روحاني إن “الحكومة يجب أن تبقى؛ وتؤدي دورها في حل مشاكل الناس بقوة”.

بدوره، أوضح المتحدث باسم القضاء في إيران، الأحد، “أنه تم فتح ملف قضائي بحق نجاد؛ لكنني لا أعلم متى سيتم التدقيق في ملفه”.

وكان أحمدي نجاد الذي حكم إيران لمدة ثماني سنوات، دعا الخميس الماضي، الرئيس الحالي حسن روحاني إلى تقديم استقالته بسبب عدم قدرته على إدارة الأوضاع ومواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية.

وقال نجاد وهو يخاطب روحاني في مقطع فيديو نشره موقعه الرسمي إن “روحاني المسؤول عن الوضع الحالي، وأن الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار التام، كما وصلت ثقة الشعب بحكومته إلى الصفر”.