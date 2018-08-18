إيران تكشف النقاب عن إنتاج طائرة مقاتلة جديدة

تعهد وزير الدفاع الإيراني البريجادير جنرال أمير حاتمي السبت، بمواصلة إيران العمل على تطوير قدراتها الصاروخية، مشيرا إلى أن بلاده ستكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن حاتمي قوله اليوم السبت “أولويتنا القصوى هي تطوير برنامجنا الصاروخي. نحن في وضع جيد في هذا المجال، لكننا بحاجة إلى تطويره”.

وفي وقت سابق السبت أعلنت البحرية الإيرانية أنها نصبت ما وصفته بنظام متقدم للأسلحة الدفاعية تم تصنيعه محليا على متن إحدى سفنها القتالية للمرة الأولى مع تصاعد حدة التوتر مع الجيش الأمريكي في الخليج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق أبرم في عام 2015 بين إيران وقوى دولية حد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وقال ترامب إن الاتفاق معيب بشدة نظرا لأنه لم يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية أو يضع حدا لدورها في الصراعات التي تجري بالوكالة في سوريا والعراق واليمن.