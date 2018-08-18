الفيلق مُكلف بحماية طهران.. حريق بمقر “ثار الله” التابع للحرس الثوري في إيران (صورة)

نشب حريق كبير في مقر “ثار الله” الأمني التابع للحرس الثوري الإيراني والمكلف بحماية أمن العاصمة طهران.

وقالت مصادر خاصة لموقع “آمد نيوز” إن “حريقًا هائلًا نشب أمام مدخل مقر فيلق (ثار الله) التابع للحرس الثوري بالعاصمة طهران”.

ونقل الموقع، المقرب من المعارضة والداعم للاحتجاجات في البلاد، عن مصادره الخاصة قولها، إن “قوات أمنية انتشرت بشكل واسع وقطعت الشوارع القريبة من المقر”.

وتحدثت المصادر عن سماع دوي انفجار عقب الحريق، مضيفًا أن “سيارتين تابعتين للقوات الأمنية من فيلق الحرس الثوري احترقتا بالكامل”.

ويقع مقر فيلق (ثار الله) التابع للحرس الثوري في الطريق السريع لشارع ما يسمى بـ”الشهيد دوران”، وسط العاصمة طهران.

وقال أحد شهود العيان للموقع: “اليوم، ولأسباب غير معروفة، اشتعلت سيارة لجمع القمامة التي كانت في حالة عبور، ثم احترقت السيارة بالكامل، وبعد الحريق تم نشر سيارة إطفاء وبلدية في الموقع وتم رش مادة على السيارة، لكن جميع السيارات التي كانت تمر بالقرب من هذه سيارة القمامة المشتعلة تشب فيها النار”.

وأضاف أن الوجود المكثف لأجهزة الأمن وقوات الحرس الثوري في المنطقة “من غير الواضح ما نوع المادة التي تُسكب على الأسفلت الذي تسببت بإحراق بعض السيارات المارة”.

وفي سياق متصل، نسب الموقع الإخباري لخبراء محليين إيرانيين قولهم إن “السيارة التي احترقت هي سيارة تحمل محركًا صاروخيًا، وكان يتسرب منها مادة مجهولة قابلة للاشتعار والانفجار.

ووفقًا لما ذكره العملاء الموجودون في القاعدة الأمنية لفيلق (ثار الله)، فإن هذه هي خامس أكبر حالة حريق بطهران، تقع أمام المراكز الحساسة للحرس الثوري.