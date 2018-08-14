طهران تؤكد موافقة العبادي على خفض رسوم “الزيارة الأربعينية”

أعلن المتحدث باسم لجنة زيارة الأربعين المركزية والمدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية، شهريار حيدري، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وافق على مقترح إيراني لخفض رسوم مايسمى “الزيارة الأربعينية” التي يتوجه فيها ملايين الشيعة من مختلف البلدان كل عام إلى محافظة كربلاء العراقية لإحياء وفاة الحسين بن علي ثالث أئمتهم.

وقال حيدري في حديث لوكالة أنباء “فارس نيوز”، الإيرانية، “إننا تقدمنا بطلب لرئيس الوزراء العراقي بإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين أو حصر ذلك في زيارة الأربعين، لكنه رفض، ووافق على مقترح خفض رسوم تأشيرات الدخول خلال هذه الزيارة”.

وأوضح حيدري إن “سياسة الحكومة الإيراينة هي خفض نفقات سفر الإيرانيين إلى محافظة كربلاء هذا العام في زيارة الأربعين التي تصادف في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”، مضيفًا أن “العبادي لم يبلغنا حتى الآن بنسبة الخفض لتأشيرات الدخول إلى العراق”.

وكان مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي، صوت في جلسته الاعتيادية المنعقدة، أمس الاثنين، على تخفيض رسوم السياحة للزوار الإيرانيين.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، أن “الجلسة شهدت التصويت على محضر الاجتماع المنعقد وتم التصويت على تخفيض رسوم السياحة لزوار الإيرانيين”.

ويدفع الإيرانيون الذين يريدون زيارة العراق 40 دولارًا للسفارة العراقية في طهران وقنصلياتها في محافظات مشهد والأحواز وكرمنشاه.

ويقصد نحو ثلاثة ملايين زائر إيراني العراق خلال زيارة الأربعين في كل عام، ويرى مراقبون أن خطوة العبادي هي محاولة لامتصاص غضب الإيرانيين عقب إعلانه الثلاثاء الماضي التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وتعتقل السلطات العراقية المئات من الإيرانيين بسبب دخولهم أراضيها بطريقة غير شرعية خلال هذه الزيارة بسبب حجم الزوار المتوجهين للبلاد.