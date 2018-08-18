مدير “CIA” السابق: ترامب سكران بالسلطة

انتقد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” السابق جون برينان الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة لإلغاء تصريحه الأمني، ​​وقال إن الرئيس “سكران بالسلطة”.

وقال برينان لرايشل ماددو من “إم.إس.إن.بي.سي” خلال مقابلة:”إن حقيقة أنه يستخدم تصريحًا أمنيًا لمدير وكالة المخابرات المركزية السابق باعتباره بيدقًا في إستراتيجية علاقاته العامة، أعتقد أنه يعكس حقيقة ذلك الشخص، بصراحة تامة، لا أريد استخدام هذا المصطلح ربما، لكنه سكران بالسلطة، إنه حقًا كذلك، وأعتقد أنه يسيء استغلال سلطات ذلك المنصب.”

وحذّر 60 مسؤولًا سابقًا في الوكالة ترامب، من أن الولايات المتحدة تواجه حاليًا خطرًا من شأنه أن يُضعفها.

وبحسب شبكة “س إن إن“، جاء التحذير في عريضة أرسلها المسؤولون السابقون لترامب، على خلفية إلغائه، التصريح الأمني الممنوح لبرينان، وتهديده بإلغاء المزيد من التصاريح .

وجاء في العريضة:”نحن نؤمن جميعًا بمدى ضرورة حماية المعلومات السرية من الكشف عنها بشكل غير مصرح به، لكننا نؤمن بالمثل أنه من حق مسؤولي الحكومة السابقين التعبير عن آرائهم إزاء قضايا الأمن القومي دون خوف من العقاب”.

وأضاف المسؤولون:”ستضعف بلادنا إذا كان هناك اختبار للنوايا يتم تطبيقه قبل السماح للخبراء المتمرسين بمشاركة وجهات نظرهم”.

وجاءت العريضة بعد ضجة أثارها قرار ترامب بإلغاء ترخيص برينان، الذي وصفه أكثر من 12 مسؤولًا استخباراتيًا سابقًا في بيان سابق أنه قرار “غير مدروس”، و”غير مسبوق”.

وقال ترامب في وقت سابق إنه يفكر أيضًا بسحب التصاريح الأمنية من جيمس كلابر المدير السابق للاستخبارات الوطنية، وجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، ومايكل هايدن المدير السابق لوكالة الأمن القومي، وسالي ييتس نائبة وزير العدل الأمريكي السابق، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في عددها الصادر أمس الجمعة، أن “تحركات ترامب بهذا الشأن تنم عن تدهور متزايد للعلاقة بين البيت الأبيض ومجتمع الاستخبارات الأمريكي”.

ويجدر بالذكر أن جون برينان انتقد ترامب في عدة مناسبات، أبرزها بعد قمة هلسنكي التي جمعت بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يوليو/ تموز الماضي، حيث اتهم برينان ترامب بـ ‘الخيانة’.