البيت الأبيض: أمريكا تراقب وضع تركيا “عن كثب”

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا “عن كثب” وذلك بعد التراجع الحاد للعملة التركية مقابل الدولار في الأيام الأخيرة.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، في مداخلة مع تلفزيون ام.اس.ان.بي.سي “نراقب الوضع عن كثب. وزير الخزانة (ستيفن) منوتشين يراقبه عن كثب.”

وتشهد الليرة التركية انهيارا متواصلا منذ تقوية أردوغان لنفوذه بولاية جديدة سيعزز بها سلطاته حيث فقدت الليرة التركية أكثر من 40 % مقابل الدولار هذا العام.

وقال هاسيت إن قرار ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب التركي ليس سوى “جزء ضئيل ضئيل” من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا “لذا أن تتراجع العملة 40 بالمئة هو مؤشر على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد لا تعمل على النحو الصحيح في ذلك البلد.”

وأضاف “عندما يفقد بلد ما صلته بالديمقراطية الليبرالية فلا يمكن أن تعلم حقا ماذا سيحدث بعد ذلك للاقتصاد وأعتقد أن هناك الكثير من عدم التيقن.”

وكان لتدهور العلاقات مع أمريكا وفرض حزمة من العقوبات تأثير مباشر على الاقتصاد التركي في ظل انتكاسة تسببت بها سياسات أردوغان الداعية لتخفيض أسعار الفائدة.