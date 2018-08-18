رغم الأزمة الدبلوماسية.. تدريبات عسكرية تركية أمريكية خلال أيام في منبج السورية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن التدريبات اللازمة من أجل إجراء دوريات تركية أمريكية مشتركة في مدينة منبج السورية، ستبدأ خلال 3 أيام.

وأشار ماتيس في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال جولته في أمريكا اللاتينية، إلى أن “العناصر والمعدات اللازمة من أجل التدريبات موجودة حاليّا في تركيا”، غير أنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

ومن جانبه، أكد ديفيد ساترفيلد، نائب المستشار المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية، إن “التوتر الأخير بين بلاده وتركيا لا يؤثر أبدًا على الاتفاق بخصوص منبج”، مضيفًا أن “خريطة طريق منبج تسير بلا منغصات، وبشكل مشجع، ولا نرى هنا تأثيرًا للقضايا الأخرى في العلاقات الثنائية”.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إريك باهون، قد قال إن “الوحدات التركية والأمريكية بدأت بأنشطة تسيير دوريات منسقة ولكنها منفصلة، استنادًا إلى خريطة طريق ومبادئ أمن منبج”.