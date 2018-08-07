ماتيس يؤيد إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء

أيد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الثلاثاء فكرة إنشاء قيادة عسكرية خاصة بالفضاء، سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كشف عن مخطط لتشكيلها كفرع جديد للجيش الأمريكي.

وقال ماتيس للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد إنشاء قيادة قتالية جديدة للفضاء فأجاب “نعم بالتأكيد”.

وأضاف “نحن بحاجة للتعامل مع الفضاء كساحة قتال آخذة في التطور، والقيادة القتالية بالتأكيد أحد الأشياء التي يمكننا إنشاؤها”.

وعبر ماتيس في السابق عن معارضته لإنشاء فرع جديد للجيش الأمريكي للتركيز على الأصول العسكرية المتعلقة بالفضاء.

لكنه استدرك بعد ذلك قائلا إنه لا يستبعد الفكرة وترك الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال يوم الثلاثاء.

وقال إنه ينسق مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ويتفق تماما مع البيت الأبيض.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان سيتم إنشاء فرع جديد للجيش “ليست لدي كل الإجابات النهائية حتى الآن. ما زلنا نبحث الأمر”.