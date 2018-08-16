وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة مع غزة

أدى وفد أمني مصري برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، زيارة إلى إسرائيل، اليوم الخميس، استغرقت عدة ساعات؛ لبحث جهود التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، على حدود قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام محلية مصرية، من بينها الأهرام، التقى الوفد خلال الزيارة بقيادات إسرائيلية؛ لبحث جهود التهدئة.

وأوضحت المصادر، أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية المبذولة مؤخرًا، لإقرار التهدئة في قطاع غزة، وإتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

ومنذ أسابيع، تناقش حركة حماس مع مصر والأمم المتحدة، مقترحًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.