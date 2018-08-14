واشنطن وسيول تتفقان على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي

اتفق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، اليوم الثلاثاء، على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيدر ناورت، في بيان، إن “الطرفين ناقشا جهود نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، والحاجة إلى مواصلة الضغط على كوريا الشمالية حتى نتمكن من تحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي على النحو المتفق عليه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون“.

وأضافت، أن “بومبيو وكانغ، تعهدا بالحفاظ على التنسيق والتواصل الوثيق، وأكدا قوة التحالف الدائم بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (الجنوبية)”.

وعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي قمة ثنائية تاريخية في سنغافورة، يوم 12 حزيران/يونيو الماضي.

وتضمن بيان مشترك، عقب القمة، التزامًا من بيونغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام واشنطن بأمن كوريا الشمالية.