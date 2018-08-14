فنزويلا.. اعتقال عقيد وجنرال على علاقة بمحاولة اغتيال مادورو

اعتقلت السلطات في فنزويلا ضابطين برتبة عقيد وجنرال، بتهمة السعي لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو مطلع الشهر الحالي.

وأكد النائب العام طارق صعب تقديم كل من المواطن خوان ريكيسينس، والعقيد بيدرو خافيير زامبرانو هيرمانديز، والجنرال بالحرس الوطني البوليفي اليخاندرو بيريز غاميز إلى القضاء بتهمة اغتيال الرئيس.

وكان مادورو يلقي كلمته في حفل عسكري، عندما باغتته طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة تسببت بتوقف الحفل وانسحاب مادورو من المشهد بسرعة، فيما أصيب عدد من حراسه.

واتهم مادورو كولومبيا بتدبير محاولة الاغتيال وقال إنه يمتلك أدلة تثبت تورطها في ذلك سيعلنها في وقت لاحق.