محكمة تركية تطلق سراح جنديين يونانيين على ذمة محاكمتهما بتهمة التجسس

قررت محكمة تركية اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح جنديين يونانيين على ذمة محاكمتهما بتهمة التجسس، في قضية أثارت توترات بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الثلاثاء، إن قرار إطلاق سراح الجنديين “إجراء عادل”، وسيساعد على تعزيز العلاقات بين الجارتين اللتين كثيرا ما تنشب بينهما خلافات، وفق ما أوردته “رويترز”.

وأضاف بيان صادر من مكتب تسيبراس، “إطلاق سراح الضابطين اليونانيين إجراء عادل سيسهم في دعم الصداقة وعلاقات حسن الجوار والاستقرار في المنطقة”.

وفي مارس الماضي، أمرت محاكم تركية باحتجاز الجنديين للاشتباه في دخولهما البلاد بصورة غير قانونية ومحاولتهما التجسس العسكري.

وقالت اليونان حينها، إن الجنديين عبرا إلى تركيا بالخطأ، حينما كانا يقتفيان أثر من يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين.