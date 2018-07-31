محكمة أوكرانية تقضي بالسجن 12 سنة لعالم متهم بالتجسس لصالح روسيا

دانت محكمة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، عالمًا يبلغ من العمر 84 عامًا، بتهمة التجسس لصالح روسيا وحكمت عليه بالسجن 12 سنة.

واعتبرت النيابة العامة في أوكرانيا ما قام به، مهدي لوغونوف، من جمع معلومات عسكرية لحساب روسيا “خيانة عظمى”، وقالت في بيان إنّ “لوغونوف كان يجمع معلومات تعود إلى مؤسسات علمية وتشكل أسرار دولة وخصوصًا في المجال العسكري”.

ووفق ما أفاد ديمترو تيخونتشنكوف، محامي لوغونوف، لوكالة “فرانس برس”، فإنّ “المحاكمة جرت في شكل مغلق بسبب معلومات تتصل بأسرار الدولة”، مشيرًا إلى أنّه “سيستأنف الحكم”.

واعتقل لوغونوف في آب/أغسطس 2017، في مدينة خاركيف المجاورة لخط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لموسكو، وفق النيابة الإقليمية.

من جهته، ذكر تقرير لقناة تلفزة أوكرانية، أنّ “لوغونوف حصل على تقرير سري حول تطوير كييف لتكنولوجيا عسكرية جديدة وكان يستعد للتوجه شخصيًا إلى روسيا قبل اعتقاله، وأنه أبدى اهتمامًا أيضًا بتخزين النفايات المشعة في معهد للفيزياء في خاركيف”.

وأضاف أنّ “الرجل شكل مجموعة إجرامية تضم نحو 20 شخصًا ونقل إلى موسكو معلومات عن منشآت عسكرية وأسلحة أوكرانية ولم يخف توجهه الانفصالي”.

وكان لوغونوف أدلى بتصريحات للمصدر نفسه، قال فيها: “لو كنت شابًا لانضممت ربما إلى (إيغور) ستريلكوف”، في إشارة للقائد الروسي السابق الذي قاتل في شرق أوكرانيا.

وأدى النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني، إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل منذ اندلاعه في 2014.