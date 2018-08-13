حزب نواز شريف: “تزوير تاريخي” وراء خسارتنا بالانتخابات الباكستانية

قال شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية “جناح نواز” في باكستان، إن خسارة حزبه بالانتخابات التي جرت، الشهر الماضي، ترجع إلى “تزوير تاريخي”، بالتزامن مع الإعلان النهائي عن قوائم الفائزين بالانتخابات.

وأضاف شريف، خلال ترؤسه اجتماعًا لقيادات بالحزب: إن من بين الأسباب أيضًا القبض على الرئيس السابق للحزب، نواز شريف، وسجنه على خلفية اتهامات بالفساد، حسبما نقلت صحيفة “دون” الباكستانية الخاصة.

وقال شريف إن حزبه “أدى القسم اليوم لأداء الدور الذي انتخبته البلاد من أجله، بكل إخلاص”.

وأمس الأحد، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في باكستان اللائحة النهائية والرسمية لعدد المقاعد البرلمانية للأحزاب الفائزة في انتخابات 25 يوليو/ تموز الماضي.

وجاءت حركة الإنصاف بزعامة عمران خان في المركز الأول، وحل ثانيًا حزب “الرابطة الإسلامية ـ جناح نواز”، وحزب الشعب الباكستاني ثالثًا.

وأدى نواب البرلمان المنتخب حديثًا اليمين الدستورية، اليوم، في احتفال قصير بمقر الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، المكونة من 342 مقعدًا.

وينتخب البرلمان رئيسًا له ونائبًا لرئيسه بعد غدٍ الأربعاء، ثم يصوت النواب على منصب رئيس الوزراء الجديد في اليوم التالي، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ومن المقرر عقد مراسم أداء اليمين لرئيس الوزراء، السبت المقبل، وفق المصدر ذاته.