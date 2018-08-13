البرلمان الباكستاني الجديد ينعقد للمرة الأولى

عقد البرلمان الباكستاني المنتخب حديثًا، اليوم الإثنين، أولى جلساته منذ الانتخابات العامة التي أجريت في يوليو/تموز الماضي، وفاز فيها حزب “حركة الإنصاف”، الذي يتزعمه عمران خان، المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وأدى النواب اليمين الدستورية في احتفال قصير بمقر الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، المكونة من 342 مقعدًا، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وينتخب البرلمان رئيسًا ونائبًا له، بعد غد الأربعاء، ثم يصوت النواب على منصب رئيس الوزراء الجديد في اليوم التالي (الخميس).

ومن المقرر عقد مراسم أداء اليمين لرئيس الوزراء، السبت المقبل، وفق المصدر ذاته.

وأمس الأحد، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في باكستان، اللائحة النهائية والرسمية لعدد المقاعد البرلمانية للأحزاب الفائزة في انتخابات 25 يوليو/ تموز الماضي.

وجاءت حركة الإنصاف، في المركز الأول بـ 158 مقعدًا، ويحتاج عمران خان، 172 مقعدًا على الأقل للفوزر برئاسة الوزراء.

وحل ثانيًا حزب “الرابطة الإسلامية ـ جناح نواز” بـ 82 مقعدًا، وحزب الشعب الباكستاني ثالثًا بـ 53 مقعدًا.

ووصل عدد مقاعد تحالف “مجلس العمل المتحد” (يضم 5 أحزاب دينية) إلى 15 مقعدًا، فيما بلغ عدد مقاعد حزب “حركة قوامي المتحدة” 7 مقاعد.

ويضم البرلمان الباكستاني 342 مقعدًا، يختار الشعب 272 عضوًا منهم بشكل مباشر، في حين يخصص 60 مقعدًا (من أصل 70) للنساء.

أما المقاعد العشرة الأخرى فمخصصة لممثلي الأقليات الدينية، حيث تختار لجنة الانتخابات هؤلاء النواب من الأحزاب التي تتجاوز حاجز 5 بالمائة الانتخابي.