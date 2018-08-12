إيران تمنع 100 مسؤول من السفر لتورطهم بملفات فساد

منعت السلطات القضائية الإيرانية، أكثر من 100 مسؤول في مناصب مختلفة من السفر خارج البلاد، بسبب تورطهم بملفات فساد مالي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي.

وقال إيجي، يوم الأحد، إنه “تم منع أكثر من 100 مسؤول من السفر خارج إيران خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب وجود ملفات فساد مالي وإداري بحقهم”، مضيفًا أنه “تم تعيين عدد من المحققين الخاصين في القضاء، لمتابعة الاتهامات الموجهة ضدهم”.

وأوضح إيجي أنه “في الوقت الذي يحاول فيه المدعي العام تنسيق جميع المدعين العامين، فإنه يتم نقل الملفات إلى طهران وفقًا للتهم الموجهة من أجل الإسراع بالمحاكمة”، لافتًا إلى “اعتقال 67 شخصًا من كبار التجار في مناطق مختلفة من البلاد، ومحاكمة 25 شخصًا منهم”.

من جانبه، أعلن المكتب التابع لمحافظة البرز شمال إيران، عن فرض حظر على مدراء 5 شركات لتزوير العملات الأجنبية، مضيفًا، أنه “تم الحكم على تلك الشركات المخالفة بغرامة مالية قدرها 2.5 مليون يورو”.

وتزايد حجم الفساد المالي والإداري في الولاية الثانية من حكم الرئيس حسن روحاني، حيث تم اعتقال مدير دائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي أحمد عراقجي، وأحد نواب الرئيس روحاني بتهمة الفساد المالي والإداري.