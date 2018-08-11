خامنئي يدعو إلى إجراءات قانونية سريعة لمواجهة “حرب اقتصادية”

دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي اليوم السبت، إلى إجراءات قانونية “سريعة وعادلة” لمواجهة “حرب اقتصادية”، تشن على الدولة ممن وصفهم بـ”أعدائها”، حسبما ذكرت “رويترز”.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي في تقرير له، أنّ رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، قال في خطاب لخامنئي، إنّ “الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعتبر حربًا اقتصادية”، داعيًا “لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية”.

وأضاف التقرير، أنّ “خامنئي وافق على الاقتراح، قائلًا إنّ غرض (المحاكم) يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة”.

وجاءت التصريحات بعد موجة من الغضب العام؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ومزاعم بوجود فساد مالي.