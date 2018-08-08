خامنئي مهوّنًا من شأن العقوبات الأمريكية: إيران لا تخشى شيئًا

قال زعيم إيران علي خامنئي ، الأربعاء، إنه لا يوجد ما يثير قلق طهران، في إشارة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على بلاده خلال الأسبوع الجاري.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي عنه قوله:”لا تقلقوا على الإطلاق فيما يتعلق بوضعنا، لا أحد يستطيع فعل شيء”.

وأضاف:”يمكنهم أن يطمئنوا.. لا شك بذلك”.

وكان المسؤولون الأمريكيون أكدوا خلال الأسابيع القليلة الماضية أنهم يستهدفون الضغط على الدول للتوقف عن شراء النفط الإيراني في محاولة لإجبار طهران على وقف برامجها النووية والصاروخية، وتدخلها في الصراعات الإقليمية في سوريا والعراق.

وقال ترامب في تغريدة أمس:”هذه هي العقوبات الأشد صرامة على الإطلاق”.

ورقة النفط

وفي إطار منفصل، أفادت صحيفة إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تمامًا لن تنجح.

وقال ظريف لصحيفة إيران:”إذا أراد الأمريكيون الإصرار على هذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضًا أن يدركوا عواقبها، حيث لا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدّر النفط، وأن آخرين سيصدّرون”.

مضيق هرمز

ولمَّح الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إلى أن إيران قد تغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيس للنفط، إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية.

وردَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشارة إلى أن إيران قد تواجه عواقب وخيمة إذا هددت الولايات المتحدة.

وقال ظريف:” أمريكا أعدَّت غرفة عمليات حرب ضد إيران”.

وأضاف:”لا يمكن أن نُستدرج لمواجهة مع أمريكا بالسقوط في فخ غرفة عمليات الحرب هذه، واللعب على جبهة قتال”.