باكستان تتحدى تهديدات ترامب وتعلن مواصلة علاقاتها بإيران

أكدت باكستان، اليوم الجمعة، أنّ علاقاتها مع إيران ستبقى متواصلة؛ لأنها دولة ذات سيادة وهي صاحبة القرار فيما يخص أنشطتها الاقتصادية والتجارية الرسمية.

الإعلان الباكستاني يأتي رغم عقوبات الولايات المتحدة على طهران، وتهديداتها للدول التي تواصل التعامل التجاري معها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، إنّ “بلاده باكستان ستواصل علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جارتها إيران”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وأشار المسؤول الباكستاني إلى أنّ إسلام آباد وطهران “تتعاونان فيما يتعلق بقضايا إقليمية وعالمية، ولاسيما إيجاد حل لعدم الاستقرار في أفغانستان”.

وقبل أسبوعين، صنف زعيم “حركة الإنصاف” التي فازت في الانتخابات النيابية الباكستانية، عمران خان، إيران بين “الشركاء التقليديين” لبلاده وتعهد بتطوير العلاقات معها.

وسرت اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، حزمة عقوبات أمريكية أعلنها الرئيس، دونالد ترامب، والتي تستهدف النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وهذه العقوبات تهدف لتكثيف الضغط عليها، بعد إعلان ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.