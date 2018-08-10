بريطانيون يخرجون غضبًا على جونسون بسبب إساءته للمسلمات (صور)

لا يزال الغضب مستمرًا من تصريحات وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون التي يتهمه المسلمون فيها بالإساءة إلى المنقبات، والتي رفض الاعتذار عنها.

وخرجت الخميس في العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة احتجاجية ضد جونسون تنديدًا بخطابات كراهية ضد المنقبات، منسوبة للوزير المستقيل.

وشارك في التظاهرة حوالي 30 شخصًا، من قبل منصة مناهضة العنصرية، ووقف النشطاء الغاضبون أمام مكتب ارتباط حزب المحافظين في منطقة أوكسبريدج، غرب العاصمة لندن.

ووجه مضمون لافتات المتظاهرين إلى جونسون، وكتبت عليها عبارات من قبيل “ينبغي حظر بوريس (جونسون) وليس النقاب”، و”بوريس إسلاموفوبي” و”تراجع بوريس”.

وكان حزب المحافظين الذي ينتمي إليه الوزير فتح تحقيقًا الخميس، بحق جونسون، على خلفية مقال له حول قرار الدانمارك بحظر النقاب في البلاد، ومن المتوقع أن يخضع لتحقيق قضائي في حال ثبت خرقه قواعد الحزب.

وتلقى الحزب عشرات الشكاوي بسبب تصريحات جونسون، التي شبّه فيها النساء اللواتي يرتدين النقاب بـ”لصوص البنوك”، و”صناديق البريد”، ومن المنتظر في حال إدانته بمخالفة قواعد السلوك، أن يتعرض الوزير السابق للطرد.