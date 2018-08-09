صحيفة: بوريس جونسون قد يخضع للتحقيق بسبب “تصريحات النقاب”

ذكرت صحيفة إيفننج ستاندرد، بأن بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق، سيخضع للتحقيق بشأن احتمال انتهاكه مدونة قواعد السلوك الخاصة بحزب المحافظين، وذلك بعد إدلائه بتصريحات عن النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب.

ووفق ما نقلت الصحيفة، اليوم الخميسن عن مصادر في الحزب، فإنه من المتوقع صدور قرار رسمي بإحالة جونسون إلى لجنة تحقيق يرأسها محام في وقت لاحق، في حين رفض المقر الرئيس لحزب المحافظين التعليق على تقرير الصحيفة، وفق رويترز.

وكان جونسون، الذي استقال الشهر الماضي بسبب طريقة تفاوض رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، كتب في صحيفة ديلي تليغراف قائلاً: إن “الدنمارك أخطأت بحظر النقاب الذي لا يُظهر من المرأة سوى عينيها”.

غير أنه وصف النّقاب بأنه “قمعي وسخيف ويجعل النساء أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك”؛ ما أثار استياء سياسيين آخرين وجماعات المسلمين البريطانيين.