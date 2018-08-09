سياسي عراقي يطالب إيران بتعويضات بسبب دعمها تنظيم القاعدة في العراق

طالب النائب السابق في مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، الحكومة الإيرانية بتعويضات مالية قدرها 11 مليار دولار، تعويضًا “عن دعمها لتنظيم القاعدة، وإدخاله إلى العراق.”

وتأتي مطالبة النائب السابق، ردًا على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي بدفع العراق تعويضات عن الحرب العراقية الإيرانية عام 1980.

وقال الشيخ علي في تغريدة له على “تويتر”، اليوم الخميس، “ردًا على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي العراق بتعويضهم عن الحرب بـ 1.1 مليار دولار أمريكي، فإنني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك بـ 11 مليار دولار أمريكي، كتعويض عن مليون عراقي قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003م بحجة محاربة الأمريكيين”.

وقال صادقي في تغريدة له على “تويتر”، إن “الحكومة الإيرانية أخّرت التعويضات عن الشعب العراقي بسبب المحنة التي يمر بها، والآن الحكومة العراقية توافق على العقوبات القمعية ضد الشعب الإيراني بدلًا من التعويض”.

وتباينت ردود فعل الجهات السياسية في العراق إزاء العقوبات المفروضة على إيران ما بين القبول والرفض والتحذير، فيما صعدت فصائل الحشد الشعبي من خطابها ضد الحكومة العراقية لموافقتها على تطبيق العقوبات.