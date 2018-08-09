التشيك تتفاوض مع النظام السوري لإطلاق سراح ألمانيْين

وصل وزير الخارجية التشيكي يان هاماتشيك إلى دمشق؛ من أجل إجراء مفاوضات مع المسؤولين السوريين، لإطلاق سراح اثنين من الألمان العاملين في منظمة إنسانية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم الخميس، في بيان، إن الوزير هاماتشيك “وصل إلى دمشق؛ من أجل تسلم العاملين، وإن كليهما بصحة جيدة”.

وأضافت، أن “العاملين سينقلان إلى براغ، وسيلتقيان مع ممثلين عن سفارتهما هناك”، دون أن تورد مزيدًا من التفاصيل عنهما أو عن الواقعة، وفق رويترز.

وتعد جمهورية التشيك هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تُبقي على علاقات دبلوماسية مع سوريا، وتقدم خدمات قنصلية لمواطني الاتحاد الأوروبي، وتقوم بالوساطة لدول أخرى.