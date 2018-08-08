الأمم المتحدة: كلفة الدمار في سوريا تقارب 400 مليار دولار

قدّرت مصادر أممية، اليوم الأربعاء، كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات على حرب مدمرة، بنحو 400 مليار دولار.

ووفق تقرير صادر، اليوم الأربعاء، عن لجنة أممية في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 50 خبيرًا سوريًا ودوليًا، بدعوة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا)، فإن قيمة الخسائر الناجمة عن الدمار تقدر بأكثر من 388 مليار دولار.

وأوضحت اللجنة أن هذا الرقم لا يشمل “الخسائر البشرية”، في إشارة إلى الأشخاص الذين قُتلوا بسبب المعارك أو الأشخاص الذين تركوا أماكن سكنهم.

وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة أو النزوح، في حين قُتل أكثر من 350 ألف شخص.

وأوضحت الاسكوا أن تقريرًا مفصلًا عن الوضع في سوريا سيصدر في أيلول/سبتمبر المقبل.