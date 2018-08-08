رسميًا.. واشنطن تدين موسكو بتسميم العميل الروسي “سكريبال” وتتوعد

أدانت الولايات المتحدة، الأربعاء رسميًا الحكومة الروسية بالمسؤولية عن استخدام غاز أعصاب في هجوم ضد العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته، يوليا، في بريطانيا في مارس/آذار الماضي، مشيرة إلى أنها ستفرض عقوبات على موسكو بهذا الشأن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في بيان: “الولايات المتحدة…خلصت، وفقًا لقانون القضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومراقبتها الصادر في عام 1991 إلى أن حكومة الاتحاد الروسي استخدمت أسلحة كيماوية وبيولوجية في انتهاك للقانون الدولي أو استخدمت أسلحة كيماوية أو بيولوجية فتاكة ضد مواطنيها”.

وأوضحت ناورت أن “العقوبات ستطبق تقريبًا في 22 أغسطس/آب الجاري.”