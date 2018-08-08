طهران ترحب بمقترح عُماني للتوسط مع واشنطن

رحبت إيران، اليوم الأربعاء، بمقترح من سلطنة عُمان للتوسط بينها وبين الولايات المتحدة؛ للحد من تصاعد الأزمة بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن “طرح مثل هذه المقترحات طبيعي نظرًا لتوقف العلاقات الرسمية بين البلدين، ولا شك بأن دول المنطقة، لاسيما سلطنة عُمان التي تتحلى بالحكمة، ترغب في القيام بمبادرة تحول دول تصاعد الأزمة”.

وأكد، في تصريح صحفي بختام اجتماع لمجلس الوزراء، “رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من جهة، وإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين من خلال إجراء الحوار من جهة أخرى”، وفق ما أوردته وكالة “الأناضول”.

وكان وزير خارجية سلطنة عُمان، يوسف بن علوي بن عبدالله، قال بمقابلة تلفزيونية في 31 يوليو/تموز الماضي، إنّ “بلاده مستعدة لتقديم المساعدة لتجنب الصراع بين إيران والولايات المتحدة”.