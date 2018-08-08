ظريف: ليس لدينا مفاوضات سرية مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليس لديها مفاوضات سرية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه “لم يجتمع” مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في سنغافورة، خلال مشاركته في الاجتماع الحادي والخمسين لوزراء خارجية رابطة دول “آسيان” الخميس الماضي.

وأوضح ظريف في مقابلة مع صحيفة “إيران” الحكومية، في معرض رده على سؤال عن لقاء سري جمعه مع مايك بومبيو في سنغافورة، “لم نجتمع، ولو كنا عقدنا لقاءًا لتحدثنا عن ذلك في وسائل الإعلام”.

وبشأن مقترحات الوساطة التي قدمتها سلطنة عمان لإجراء حوار بين طهران وواشنطن، قال ظريف “وصلت إلينا رسائل معينة من بلدان مختلفة تريد الوساطة، منها السفارة السويسرية في طهران باعتبارها راعية للمصالح الأمريكية في طهران”.

وبين وزير الخارجية الإيراني، أنه وسط “غياب العلاقات الدبلوماسية والرسمية بين البلدين، فإن مقترحات الوساطة طبيعية، خصوصًا من سلطنة عمان الصديقة، التي لا تريد أن تشهد المنطقة توترًا بين إيران والولايات المتحدة“.

وعن تبادل رسائل بين النظام الإيراني وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجاب ظريف “بحسب معلوماتي التي لا أعتقد أنها خاطئة، لم يحدث ذلك حتى الآن”.