المغرب يبرم صفقة عسكرية ضخمة مع الولايات المتحدة

أبرم المغرب صفقة عسكرية “غير مسبوقة” مع الولايات المتحدة الأمريكية للتزود بأسلحة متطورة.

وأوضحت صحيفة “المساء” المغربية في عددها ليوم الاثنين، أن هذه الصفقة تعد الأكبر من نوعها بشمال أفريقيا، إذ سيتلقى المغرب بموجبها أسلحة ثقيلة عبر دفعات ابتداءً من السنة المقبلة إلى غاية 2021.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الأسلحة المدونة في الصفقة، شملت أسلحة جوية وبحرية وبرية، وستشرف عليها وزارة الدفاع الأمريكية.

وأسرت مصادر مطاعة للصحيفة المحلية، أن المغرب سيجدد أسطوله الجوي بطائرات “سبارتان” المتطورة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 130 مليون يورو.

وفي المجال البحري، قال المصدر ذاته، إن فرقا تقنية وعسكرية متخصصة، نجحت في التجارب الأولى لتجهيز الفرقاطة العملاقة، المسماة “محمد السادس”، بصواريخ أمريكية متطورة قادرة على بلوغ أهداف على بعد مئات الكيلومترات، بما فيها الأهداف تحت البحرية.

وتشمل الصفقة بحسب ما أكدته الصحيفة، حصول المغرب على صواريخ متطورة، وعناصر مختلفة من نظام الصواريخ، وقطع الغيار، والأسلحة الثقيلة، وأسلحة لفرق البحرية.

وتسلم المغرب الشهر الماضي، وفي سرية تامة، شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية المتطورة، والتي شملت دبابات من طراز “فاب” وطراز “أبراهام”.